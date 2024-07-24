Минфин предложил разрешить "экономически значимым" госкомпаниям закрытые закупки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает предусмотреть возможность проведения закрытых конкурентных закупок госкомпаниями и госзаказчиками, отнесенными к числу экономически значимых организаций (ЭЗО), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства.

"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о разработке проекта постановления правительства РФ, предусматривающего в отношении лиц, на которых распространяется действие положений указа №73 (указ президента о временном порядке раскрытия и предоставления информации ЭЗО - ИФ), неразмещение на вышеуказанном официальном сайте (ЕИС, Единой информационной системы в сфере закупок) информации (о закупках госкомпаний и госзаказчиков - ИФ)", - процитировал источник предложение Минфина.

Необходимость подготовки таких нормативных правовых актов министерство объясняет тем, что реализация положений указа №73 может привести к сложностям для субъектов 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") и 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") при проведении ими своих закупок или при участии в закупках других госкомпаний или госзаказчиков.

Статус ЭЗО был введен законом "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" (470-ФЗ) и обязывает их российских бенефициаров через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании, либо передать право на них кому-то другому.

В начале 2024 года был принят указ №73, согласно которому ЭЗО и вступающие в их прямое владение лица не должны раскрывать определенную информацию, которая, в обычном случае, должна раскрываться в соответствии с действующим законодательством. Впрочем, эти сведения ЭЗО были обязаны предоставлять госорганам и иным лицам по их запросу.

В июле этот документ был дополнен новыми положениями. В частности, нормы, предусмотренные указом №73, теперь распространяются и на дочерние структуры ЭЗО. При этом доступ к данным, которые ЭЗО и их "дочки" обязаны скрывать, теперь ограничен для третьих лиц, в том числе для органов местного самоуправления, а также для органов государственной власти и иных госорганов, за исключением Минэкономразвития и Банка России.

Сейчас в перечень ЭЗО входит девять компаний. В первоначальную редакцию документа в марте 2024 года попали юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон": АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Городской супермаркет", АО "Акрон Групп". Также в него входило хакасское ООО "Разрез Аршановский".

В июне в него были включены еще три компании: резидент специального административного района (САР) МКАО "Хайлэнд Голд" - управляющая компания предприятий группы Highland Gold (HGM, один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, в Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке) Владислава Свиблова, ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" ("Невский ССЗ", входит в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК)) и табачный дистрибутор АО "Торговая компания "Мегаполис".