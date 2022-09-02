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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Саид Гуцериев покинул совет директоров "М.Видео"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") приняли решение досрочно прекратить полномочия членов совета директоров и избрать его в новом составе.

В обновленном совете директоров нет Саида Гуцериева - основного бенефициара компании, который ранее уведомил ее о намерении продать свои акции, следует из сообщения "М.Видео".

Кроме того, из прежнего состава совета не был избран Авет Миракян, представлявший в совете ПАО "ЭсЭфАй".

В совет были переизбраны вице-президент Ceconomy по M&A и управлению портфелем, главный инвестиционный директор и член правления MediaMarktSaturn Retail Group Андреас Блазе, исполнительный директор "М.Видео" Энрике Фернандес, директор по корпоративным и правовым отношениям Алексей Сухов и Вилен Елисеев, занимавший пост директора департамента инвестиций и рынков капитала "ЭсЭфАй", а также независимые директора - учредитель и гендиректор "ЕРА Холдинга" Екатерина Лапшина, председатель совета директоров "Полиметалла" Риккардо Орчел и заместитель директора по внешнеэкономической деятельности, председатель совета директоров инвесткомпании "Юнитер" Андрей Дерех.

Кроме того, в совет директоров был избран Билан Ужахов, который в конце августа был назначен гендиректором ПАО "М.Видео". Ранее Ужахов, работавший в структурах группы "Сафмар", уже занимал пост гендиректора ритейлера, а также входил в состав его совета директоров.

Также был избран Эльдар Вагапов, который, как и Ужахов, был представлен в совете в прошлые годы.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на российском рынке бытовой техники и электроники.

В конце апреля компания сообщила, что ее основной бенефициар - Гуцериев - договорился о продаже принадлежащих ему прямо и косвенно акций российским предпринимателям. Закрытие сделки планируется в текущем году.

В июне Гуцериев был включен в список блокирующих санкций Великобритании. Он уведомил компанию, что принял решение выйти из состава ее совета директоров. Он также проинформировал о выходе на "финальную стадию" заявленной ранее сделки по продаже акций ПАО "М.Видео", сообщал ритейлер.

Всего Гуцериев контролирует 60,4% акций компании.

М.Видео Саид Гуцериев
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