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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

ВВП Южной Кореи в IV квартале повысился на 0,6% кв./кв.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2023 года выросла на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в окончательных данных Банка Кореи.

По сравнению с октябрем-декабрем предыдущего года корейский ВВП вырос на 2,2%.

Оба показателя совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics.

Потребительские расходы в октябре-декабре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после подъема на 0,3% в третьем квартале. Государственные расходы увеличились на 0,5% (в июле-сентябре – на 0,2%). Капиталовложения бизнеса выросли на 3,3% (в предыдущем квартале – на 0,2%).

Экспорт вырос на 3,5%, во многом благодаря наращиванию поставок полупроводников, а импорт увеличился на 1,4% за счет роста закупок нефтепродуктов.

Южная Корея
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