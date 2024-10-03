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Авиакомпания KLM сократит расходы и откажется от части инвестиций

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Нидерландская авиакомпания KLM объявила, что сократит расходы, откажется от некоторых инвестиций и рассмотрит возможность продажи активов, чтобы "структурно улучшить" операционные и финансовые показатели.

Оптимизация бизнеса позволит улучшить операционный результат на 450 млн евро в краткосрочной перспективе, полагают в компании. Она также рассчитывает добиться маржи прибыли выше 8% в 2026-2028 году.

Меры по увеличению производительности и упрощению организационной структуры необходимы, поскольку, несмотря на рост выручки, KLM сталкивается с повышением расходов на оборудование, рабочую силу, а также аэропортовых сборов, говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что компания занимается обновлением парка самолетов, в которое инвестировало $1 млрд.

KLM намерена добиться увеличения производительности труда по крайней мере на 5% к 2025 году, в том числе за счет автоматизации операций. Она откажется от всех инвестиций, не относящихся к обеспечению безопасности полетов и комплаенса, в том числе расходов на обновление штаб-квартиры и других принадлежащих ей зданий. При этом компания будет стараться сохранить инвестиции в парк самолетов.

Среди других пунктов плана KLM - упрощение организационной структуры для достижения синергии и избавления от дублирующих функций. Кроме того, компания намерена передать на аутсорсинг ряд функций, не относящихся напрямую к полетам.

Авиакомпания входит в группу Air France-KLM.

С начала 2024 года капитализация Air France-KLM снизилась на 39,9%.

Air France-KLM KLM Нидерланды
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