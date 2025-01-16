Kering продаст долю престижных объектов недвижимости инвестору Ardian

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса "люкс" Kering, которому принадлежат бренды Gucci и Yves Saint Laurent, создаст совместное предприятие по управлению престижными объектами недвижимости с французской инвесткомпанией Ardian, сообщает сайт Kering.

Kering передаст принадлежащее ей историческое здание Hotel de Noce на Вандомской площади и два здания на авеню Монтень совместному предприятию, в котором Ardian будет иметь долю 60%. Kering получит 40% в СП и 837 млн евро.

Сделка, завершение которой ожидается в первом квартале 2025 года, является частью стратегии Kering, направленной на долговременное обеспечение своих домов моды первоклассными площадями в самых престижных торговых кварталах мира, говорится в заявлении компании.

В январе 2024 года Kering потратила $1 млрд на покупку торговых площадей на Пятой авеню в Нью-Йорке, а в апреле заплатила дочерней компании Blackstone Property Partners Europe около 1,3 млрд евро за историческое здание в квартале моды в Милане.