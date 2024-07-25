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Renault в I полугодии снизил чистую прибыль на 38% и неожиданно нарастил выручку

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA увеличил выручку в первом полугодии на 0,4%, однако чистая прибыль рухнула на 38,2%.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в январе-июне составила 1,29 млрд евро против 2,09 млрд евро годом ранее.

Выручка повысилась до 26,96 млрд евро с 26,85 млрд евро. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 26,79 млрд евро.

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Выручка непосредственно от автомобильных операций снизилась на 1,9%, до 24,37 млрд евро. Продажи автомобилей бренда Renault в первом полугодии увеличились на 2%, до 787,223 тыс. единиц.

Реализация машин всей группы Renault повысились на 1,9%, до 1,155 млн.

Общие продажи концерна на европейском рынке выросли на 6,7%.

Товарные запасы, включая запасы независимых дилеров, на 30 июня достигали 500 тыс. автомобилей против 569 тыс. автомобилей годом ранее.

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Операционная рентабельность в первом полугодии достигла рекордных 8,1% по сравнению с 7,6% годом ранее.

Свободный денежный поток (FCF) сократился до 1,26 млрд евро с 1,78 млрд евро.

Автопроизводитель также подтвердил прогноз операционной маржи на 2024 год на уровне не менее 7,5%, FCF - не менее 2,5 млрд евро.

Акции французского концерна на торгах в четверг дешевеют на 8,3%.

Renault
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