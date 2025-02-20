Renault сократил годовую прибыль почти в три раза при росте выручки на 7,4%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA увеличил выручку на 7,4% в 2024 году, однако его чистая прибыль упала почти втрое.

В 2024 году чистая прибыль компании составила 752 млн евро против 2,198 млрд евро годом ранее. Показатель учитывает негативный эффект от продажи акций Nissan и обесценения инвестиций Renault в японского автопроизводителя.

Операционная прибыль повысилась до 2,576 млрд евро с 2,485 млрд евро в 2023 году.

Годовая выручка увеличилась до 56,232 млрд евро с 52,376 млрд годом ранее.

Руководство компании рекомендовало выплатить дивиденды за 2024 год в размере 2,2 евро на акцию против 1,85 евро годом ранее.

В 2025 году Renault ожидает операционную рентабельность на уровне не менее 7% по сравнению с 7,6% в 2024 году. Также компания прогнозирует, что показатель свободного операционного денежного потока составит не менее 2 млрд евро (2,9 млрд евро в прошлом году).

Котировки акций Renault выросли на 26% за последние три месяца, тогда как за последний год капитализация компании повысилась на 38,5% - до 14,8 млрд евро.