Nestle в I полугодии снизила выручку на 2,7%, хуже прогноза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, в первом полугодии сократила выручку на 2,7%, хуже ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-июне 2024 года ее выручка снизилась до 45,05 млрд франков ($51,12 млрд) по сравнению с 46,29 млрд франков годом ранее.

Органический рост продаж (очищенный от влияния поглощений и продаж активов, а также колебаний курсов валют) составил 2,1%. При этом компания увеличила цены на свои товары в среднем на 2%.

Опрошенные самой Nestle аналитики оценивали выручку на уровне 45,31 млрд франков.

Выручка Nestle в Северной Америке в первом полугодии уменьшилась на 2,7% (до 12,23 млрд франков), в Европе - на 1,9% (до 9,28 млрд франков), в Китае - на 4,2% (до 2,44 млрд франков), в других странах Азии, Африке и Океании - на 6,8% (до 8,44 млрд франков). В Латинской Америке доходы повысились на 1,4% (до 6,17 млрд франков).

Продажи кофе и кофемашин Nespresso снизились на 1% и составили 3,1 млрд франков.

В сегменте продуктов лечебного и специализированного питания (Nestle Health Science) доходы сократились на 2,4%, до 3,24 млрд франков.

Компания ухудшила годовой прогноз органического роста выручки до не менее 3% с порядка 4%.

Стоимость акций компании в ходе торгов в четверг снижается на 4,4%.

Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе Nescafe, Nesquik, Nestea, Movenpick, KitKat, Gerber, Maggi, Perrier, S.Pellegrino, Purina, Friskies, которые продаются в 188 странах. Штат компании насчитывает около 270 тыс. человек.