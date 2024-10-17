Nestle в январе-сентябре снизила выручку на 2,4%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, в январе-сентябре снизила выручку на 2,4% - до 67,15 млрд франков с 68,8 млрд франков годом ранее, сказано в ее отчетности.

Органический рост продаж (очищенный от влияния поглощений и продаж активов, а также колебаний курсов валют) составил 2%. При этом компания увеличила цены на свои товары в среднем на 1,6%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку компании на уровне 67,56 млрд франков, органический рост - 2,5%.

Выручка Nestle в Северной Америке в январе-сентябре уменьшилась на 2,6% (до 18,5 млрд франков), в Европе - на 1,8% (до 13,9 млрд франков), в Китае - на 2% (до 3,55 млрд франков), в других странах Азии, Африке и Океании - на 5,2% (до 12,54 млрд франков), в Латинской Америке - на 2,3% (до 8,9 млрд франков).

Продажи кофе и кофемашин Nespresso уменьшились на 0,7% и составили 4,59 млрд франков.

В сегменте продуктов лечебного и специализированного питания (Nestle Health Science) доходы компании выросли на 1,3% и достигли 4,915 млрд франков.

Nestle ожидает по итогам 2024 года органический рост выручки примерно на 2%.

"Потребительский спрос ослаб в последние месяцы, и мы ожидаем, что он останется слабым", - сказал главный исполнительный директор Лоран Фрекс, который также объявил об организационных изменениях и уходе ряда руководителей высшего звена.

Подразделения Латинской Америки и Северной Америки будут объединены в одно, его возглавит Стив Пресли, который переедет в штаб-квартиру Nestle в Веве. Китай войдет в состав подразделения Азия, Африка и Океания (AOA), которым руководит Реми Эйель.

"Более компактная структура совета директоров и тесное сотрудничество руководящей команды в штаб-квартире упростят и ускорят принятие решений", - отметил Фрекс.

С 2025 года компания будет публиковать отчетность по пяти сегментам: Америка, AOA, Европа, Nestle Health Science и Nespresso.

С начала 2024 года капитализация компании упала более чем на 12% (до 215,6 млрд франков), в то время как фондовый индекс сводный европейский индекс STOXX Europe 600 прибавил 9%.

Портфель Nestle включает более 2 тысяч брендов, в том числе Nescafe, Nesquik, Nestea, Maggi, Movenpick, KitKat, Gerber, Gourmet, Purina, Friskies, Perrier, S.Pellegrino, которые продаются в 188 странах. Штат компании насчитывает около 270 тысяч человек.