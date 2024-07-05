Во Франции Nestle предъявлены предварительные обвинения по делу об отравлениях пиццей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Во Франции прокуратура предъявила швейцарской Nestle и ее местной структуре Société des Produits Alimentaires de Caudry (SPAC) предварительные обвинения в непреднамеренном убийстве по делу о массовом отравлении замороженной пиццей Buitoni, сообщает MarketWatch со ссылкой на пресс-релиз Nestlе.

Представитель швейцарской компании уточнил, что обвинения были выдвинуты 2 и 4 июля, но расследование продолжается, следствие выводов еще не сделало, дата суда не назначена. SPAC, на фабрике которой была выпущена опасная пицца, заявила, что намерена полностью признать ответственность за случившееся в этой ситуации.

Расследование по фактам массового отравления началось в марте 2022 года. В пицце оказалась кишечная палочка. Пострадали десятки людей, в том числе дети. Два ребенка погибли. Производство пиццы Buitoni с тех пор прекращено. В 2023 году Nestle достигла соглашения о компенсациях с 63 пострадавшими и их семьями.