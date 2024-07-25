Новак заявил об отсутствии трений в ОПЕК+ из-за недоисполнения Россией соглашения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Трений с партнерами по ОПЕК+ из-за недоисполнения обязательств нет, график их компенсаций согласован, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

"У нас никаких, как вы говорите, трений, нет. Общая нацеленность на то, чтобы обеспечивать балансировку рынка, исполнение соглашений. Мы в постоянном контакте с нашими коллегами. На прошлой неделе я разговаривал с министрами", - сказал он.

Новак выразил уверенность, что и предстоящий министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) 1 августа пройдет в конструктивном ключе.

"Это не первый JMMC, который будет проведен, уже больше 50-ти будет. Поэтому мы всегда конструктивно обсуждаем", - добавил он.

Вице-премьер заметил, что график компенсаций недосокращений добычи нефти, которые допустила Россия в апреле-июне, согласован с ОПЕК.

"То что мы недовыполняем, это совсем мизерная ситуация. Это погрешности, которые будут ликвидированы, и обязательства будут выполняться. Безусловно (график компенсаций картель устраивает - ИФ), да, наши обязательства обсуждались с ОПЕК", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на последней встрече ОПЕК+ в июне было согласовано, что страны, которые недосокращали объемы добычи нефти в первом полугодии, компенсируют их до сентября 2025 года. Накануне ОПЕК опубликовала график компенсаций: Ирак должен компенсировать 1,184 млн б/с, Казахстан - 620 тыс. б/с, Россия - 480 тыс. б/с.