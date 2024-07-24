Ирак, Казахстан, Россия до сентября 2025 года снизят нефтедобычу еще на 2,3 млн б/с

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ирак, Казахстан и Россия представили графики компенсаций к сентябрю 2025 года недосокращенных в первом полугодии 2024 года объемов добычи нефти в рамках договоренностей альянса ОПЕК+, сообщил секретариат ОПЕК.

Ирак должен компенсировать 1,184 млн б/с, Казахстан - 620 тыс. б/с, Россия - 480 тыс. б/с.

Согласно графику компенсаций и ранее опубликованному плану добычи, в июле страны ОПЕК+ должны удерживать добычу нефти на уровне 35,52 млн б/с по сравнению с планом до компенсаций в 35,6 млн б/с - такой же уровень планировался и в июне.

Согласно расчетам, наибольшее отклонение от графика предстоит в октябре текущего года - 355 тыс. б/с. В понедельник в Минэнерго Казахстана заявили о планах начать ремонт на месторождении Кашаган.

Без учета ремонтов наибольшее отклонение от плана будет в августе и сентябре 2025 года - 177 и 195 тыс. б/с соответственно. В сентябре 2025 года ОПЕК+ планирует нарастить добычу нефти до 37,88 млн б/с.

Для России основные сокращения начнутся с марта следующего года - по графику она выйдет на уровень добычи в 9,34 млн б/с к октябрю-2025.

В июне Россия производила 9,139 млн б/с, что несколько выше ее обязательств, в июле страна планирует снизить показатель до заявленных 8,98 млн б/с.