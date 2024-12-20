В Великобритании производство автомобилей в ноябре рухнуло до минимума с 1980 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании в ноябре выпуск автомобилей сократился на 30,1% в годовом исчислении, до 64 216 машин, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей SMMT.

Снижение продолжается уже девять месяцев подряд, а ноябрьский показатель стал худшим для этого месяца с 1980 года, когда в стране было произведено меньше 63 тысяч автомобилей.

Для внутреннего рынка было выпущено 9928 машин (падение на 56,7% в годовом выражении). Производство автомобилей на экспорт упало на 21,3% - до 54 288.

Таким образом, почти 85% произведенных в Британии машин были отправлены на экспорт, причем более половины экспорта (52,3%) пришлось на страны Европейского союза.

В ноябре в стране было выпущено 19 165 электромобилей и гибридов. Показатель снизился на 45,5% в годовом выражении, а доля таких автомобилей в общем производстве составила 29,8%.

В январе-ноябре производство автомобилей в Великобритании уменьшилось на 12,9% и составило 734 562 штук. Это на 108 тысяч меньше, чем за тот же период прошлого года, и почти на полмиллиона меньше, чем в доковидном 2019 году, отметило SMMT.