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ВВП США во II квартале вырос на 2,8%, сильнее прогноза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Экономика США во втором квартале увеличилась на 2,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%, согласно информации Trading Economics.

Темпы роста ВВП существенно увеличились по сравнению с первым кварталом, когда они составили 1,4%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в апреле-июне повысились на 2,3% (+1,5% в предыдущем квартале). Рост госрасходов ускорился до 3,1% с 1,8% в январе-марте.

Капиталовложения в нежилищные активы выросли на 5,2% (+4,4% в предыдущем квартале), в том числе в интеллектуальную собственность - на 4,5%, в оборудование - на 11,6%. Инвестиции в жилищный сектор снизились впервые за год - на 1,4%.

Темпы увеличения экспорта повысились до 2% с 1,6%, импорта - до 6,9% с 6,1%.

Индекс потребительских цен PCE во втором квартале поднялся на 2,6% относительно предыдущих трех месяцев после роста на максимальные за год 3,4% в январе-марте.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале вырос на 2,9% относительно предыдущих трех месяцев. В первом квартале индекс увеличился на 3,7%.

Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за второй квартал запланирована на 29 августа.

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