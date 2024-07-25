Поиск

Банк "Санкт-Петербург" может выкупить 20 млн акций

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить 20 млн обыкновенных акций, сообщила пресс-служба банка.

Дата начала приобретения бумаг - 29 июля 2024 года, дата окончания действия программы - 29 января 2025 года.

Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

Предыдущий раз банк объявлял buyback осенью 2022 года. Набсовет кредитной организации в ноябре 2022 года принял решение выкупить 22 млн обыкновенных акций. Максимальный размер средств на выкуп составлял 2,5 млрд рублей. Программа buyback действовала год - с 15 ноября 2022 года до 15 ноября 2023 года.

До этого, в рамках выкупа акций, который завершился в октябре 2021 года, банк приобрел 13,65 млн обыкновенных акций на 1,024 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам I квартала 2024 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

American Airlines во II квартале снизила чистую прибыль почти вдвое

American Airlines во II квартале снизила чистую прибыль почти вдвое

НАУФОР предложила обсудить отказ от института центрального депозитария

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });