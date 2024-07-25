Банк "Санкт-Петербург" может выкупить 20 млн акций

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить 20 млн обыкновенных акций, сообщила пресс-служба банка.

Дата начала приобретения бумаг - 29 июля 2024 года, дата окончания действия программы - 29 января 2025 года.

Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

Предыдущий раз банк объявлял buyback осенью 2022 года. Набсовет кредитной организации в ноябре 2022 года принял решение выкупить 22 млн обыкновенных акций. Максимальный размер средств на выкуп составлял 2,5 млрд рублей. Программа buyback действовала год - с 15 ноября 2022 года до 15 ноября 2023 года.

До этого, в рамках выкупа акций, который завершился в октябре 2021 года, банк приобрел 13,65 млн обыкновенных акций на 1,024 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам I квартала 2024 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".