Чистая прибыль Mercedes-Benz в III кв. упала в два раза, не оправдав прогнозов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG зафиксировал снижение чистой прибыли в третьем квартале 2024 года более чем в два раза на фоне ослабления рыночного спроса, а также ужесточения конкуренции.

Рентабельность автомобильных операций упала до 4,7% с 12,4% годом ранее в связи с более мягким ценообразованием и уменьшением продаж наиболее дорогих машин, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль Mercedes в третьем квартале снизилась до 1,72 млрд евро с 3,72 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Выручка уменьшилась на 7%, до 34,53 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль в размере 1,93 млрд евро при выручке в 36,29 млрд евро.

"Мы оцениваем перспективы рынка и примем все необходимые меры для дальнейшего повышения производительности и сокращения затрат во всем бизнесе", - заявил главный финансовый директор Mercedes Харальд Вильгельм.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, в минувшем квартале уменьшилась на 6%, до 25,6 млрд евро, Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики, - также на 6%, до 4,66 млрд евро. Доход подразделения Mercedes-Benz Mobility уменьшился на 5% и составил 6 млрд евро.

Легковых автомобилей Mercedes-Benz в минувшем квартале продал на 1% меньше, 503,6 тыс. единиц, реализация электромобилей сократилась на 31%. Продажи малотоннажных грузовиков снизились на 13%.

Согласно прогнозу компании, по итогам всего года продажи легковых авто будут чуть ниже уровня предыдущего года.

Акции Mercedes-Benz теряют в цене 2% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 8,6%.