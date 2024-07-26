Банк NatWest сократил квартальную операционную прибыль лучше прогнозов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Британский банк NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland) во втором квартале 2024 года сократил выручку и операционную прибыль, однако оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Также банк повысил размер дивидендов и улучшил годовой прогноз рентабельности.

Операционная доналоговая прибыль NatWest в апреле-июне составила 1,7 млрд фунтов ($2,19 млрд) против 1,77 млрд фунтов годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самим банком, предусматривал показатель на уровне 1,3 млрд фунтов.

Квартальная выручка NatWest снизилась до 3,66 млрд фунтов против 3,85 млрд фунтов во втором квартале 2023 года. Консенсус-прогноз для этого показателя составлял 3,4 млрд фунтов.

Чистый процентный доход сократился до 2,76 млрд фунтов с 2,82 млрд фунтов, а чистая процентная маржа опустилась до 2,1% с 2,2%.

Коэффициент достаточности обыкновенного капитала первого уровня (CET 1) на конец июня составлял 13,6%, за квартал увеличившись на 10 базисных пунктов.

Совет директоров банка утвердил промежуточные дивиденды в размере 6 пенсов на акцию. Год назад дивиденды составляли 5,5 пенса на акцию.

Банк улучшил прогноз для показателя рентабельности материального капитала (return on tangible equity) на текущий год до более 14% с ожидавшихся ранее 12%.

NatWest также объявил о покупке пакета ипотечных кредитов у Metro Bank за 2,5 млрд фунтов. Сделка позволит банку получить примерно 10 тысяч. новых клиентов.

Котировки акций NatWest растут в пятницу на 7,2%. С начала текущего года рыночная стоимость банка взлетела на 65%, до 28 млрд фунтов, тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 6,6%.