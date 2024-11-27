В Минсельхозе отметили роль исламского финансирования в торговле с Саудовской Аравией

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Исламское финансирование расширяет возможности поставок продукции российского АПК в Саудовскую Аравию, считает первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Ее цитирует центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"Ваш рынок представляет для нас огромный интерес, особенно с учетом возможностей исламского финансирования, которое мы развиваем. Этот инструмент активно приветствуется в нашей стране, и сегодня есть представители регионов, которые хотели бы поработать с ним", - заявила Фастова на рабочей встрече "Инвестиционное сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере АПК", которая состоялась в рамках бизнес-миссии российских компаний-экспортеров в Саудовскую Аравию.

Она подчеркнула готовность России предоставить иностранным инвесторам доступ к субсидиям и льготам.

Как заявила на встрече советник директора департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Анастасия Степанянц, российская сторона активно изучает опыт стран Персидского залива, чтобы адаптировать лучшие практики исламского финансирования.

Старший вице-президент департамента финансов Саудовской инвестиционной компании по сельскому хозяйству и животноводству (SALIC) Мансур Алхалаби подчеркнул важность исламского финансирования для региона: "Оно представлено активно на Ближнем Востоке, где существует значительный объем капитала, заинтересованного в такого рода сделках. Как саудовская компания мы стремимся к тому, чтобы все компании могли участвовать в исламском финансировании на региональном уровне".

Исламское финансирование - это финансовые услуги, соответствующие нормам шариата. Пользоваться ими можно не только мусульманам, но и любому человеку вне зависимости от религиозных убеждений.