Подписан закон о проведении в РФ эксперимента по исламскому банкингу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в РФ с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

Закон размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и включенные в реестр, который будет вести Центральный банк. Согласно принятому закону, деятельностью по партнерскому финансированию является привлечение денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц в форме займа, путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление или приема вклада в уставный капитал участника эксперимента; предоставление денежных средств в форме займа физическим и юридическим лицам; финансирование физических и юридических лиц путем купли-продажи товаров (в том числе недвижимого имущества) на условиях рассрочки оплаты товаров с взиманием вознаграждения за предоставление отсрочки; финансирование физических и юридических лиц путем предоставления имущества по договору лизинга; осуществление совместной деятельности по договору простого товарищества, инвестиционного товарищества; выдача поручительств за третьих лиц.

При осуществлении деятельности по партнерскому финансированию участники не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки.

Минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией (для них установлены отдельные лимиты - ИФ), с 1 сентября 2023 года составит 10 млн рублей, а с 1 января 2024 года - 15 млн рублей.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.

Одним из ранних опытов исламского банкинга в РФ был созданный в 1991 г. частный исламский банк - Международный коммерческий банк "Бадр-Форте Банк", акционером которого собирался стать Исламский банк развития. С 2010 года исламские финансовые продукты предлагает Финансовый дом "Амаль". В 2008 году "БрокерКредитСервис" сформировал ПИФ "Халяль". Кроме того, интерес к принципам исламского финансирования проявляли традиционные российские банки. Так в 2006 году банк "Глобэкс" привлек кредит Dubai Islamic Bank на $20 млн по шариатскому праву "мурабаха". Банк "Ак Барс" в 2011 году организовал размещение средств синдицированного финансирования, привлеченного в рамках сделки "мурабаха", на сумму $60 млн. Организаторами и букраннерами сделки выступили Citi и Исламская корпорация по развитию частного сектора (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, ICD). Банк сообщал, что сделка вызвала значительный интерес среди инвесторов из стран Ближнего Востока и позволила повысить осведомленность о России и Татарстане в исламском инвестиционном сообществе.

В 2019 году банк "Ак Барс" презентовал новый ипотечный продукт – жилищное финансирование посредством продажи недвижимости в рассрочку по нормам шариата.

В феврале Сбербанк сообщил, что его центр партнерского финансирования совместно с экспертами Sberinvest Middle East провел скрининг на предмет соответствия нормам исламского финансирования акций российских компаний, торгующихся на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах. В результате анализа были выявлены 18 акций российских компаний, которые можно было определить как халяльные.