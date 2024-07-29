"Норникель" во втором квартале увеличил выпуск никеля на 8% г/г

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" во втором квартале 2024 года выпустил 48,3 тысячи тонн никеля, сообщила компания.

Это на 8% больше, чем годом ранее (44,7 тысячи тонн).

За первое полугодие 2024 года производство никеля было на 1% ниже уровня годичной давности, составив 90,4 тысячи тонн.

Выпуск меди за этот период составил 108,8 тысячи тонн, что на 15% выше уровня аналогичного периода 2023 года (94,9 тысячи тонн).

По итогам первого полугодия 2024 года "Норникель" увеличил производство меди на 7%, до 219 тысяч тонн.

Компания подтвердила опубликованный ранее прогноз по выпуску никеля и меди в этом году.

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