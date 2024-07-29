Поиск

"Норникель" во втором квартале увеличил выпуск никеля на 8% г/г

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" во втором квартале 2024 года выпустил 48,3 тысячи тонн никеля, сообщила компания.

Это на 8% больше, чем годом ранее (44,7 тысячи тонн).

За первое полугодие 2024 года производство никеля было на 1% ниже уровня годичной давности, составив 90,4 тысячи тонн.

Выпуск меди за этот период составил 108,8 тысячи тонн, что на 15% выше уровня аналогичного периода 2023 года (94,9 тысячи тонн).

По итогам первого полугодия 2024 года "Норникель" увеличил производство меди на 7%, до 219 тысяч тонн.

Компания подтвердила опубликованный ранее прогноз по выпуску никеля и меди в этом году.

Новость дополняется

Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Власти решили включить ВСМ Москва - Петербург в список самоокупаемых проектов

Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель

Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель

Депутаты согласились на экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем ЦБ

Депутаты согласились на экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем ЦБ

Дума снова запретит владельцам до 5% подсанкционных АО запрашивать информацию у компаний

Дума снова запретит владельцам до 5% подсанкционных АО запрашивать информацию у компаний

ФАС до 31 июля ждет от нефтяников обоснование роста оптовых цен на Аи-95

ЦБ готов рассматривать новые способы для разблокировки активов россиян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });