Brent подешевела до $79,49 за баррель

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно опускаются утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

К 8:04 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,36%), до $79,49 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,35 (1,7%), до $79,78 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,32 (0,42%), до $75,49 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,35 (1,8%), до $75,81 за баррель.

Обе марки завершили в минусе три недели подряд.

На этой неделе рынок ждет заседания Федеральной резервной системы, данных о запасах топлива в США и итогов встречи ОПЕК+, которая состоится в четверг.

Федрезерв, как ожидается, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, но может сигнализировать готовность понизить её уже на следующем заседании в сентябре.

Аналитики Macquarie полагают, что отчет Минэнерго США в среду укажет на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей. Если сокращение будет больше ожидаемого, цены на нефть могут получить поддержку, сказал управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Минэнерго США в понедельник сообщило о покупке 4,56 млн баррелей нефти для стратегического резерва.