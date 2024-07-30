Поиск

Brent подешевела до $79,49 за баррель

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно опускаются утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

К 8:04 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,36%), до $79,49 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,35 (1,7%), до $79,78 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,32 (0,42%), до $75,49 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,35 (1,8%), до $75,81 за баррель.

Обе марки завершили в минусе три недели подряд.

На этой неделе рынок ждет заседания Федеральной резервной системы, данных о запасах топлива в США и итогов встречи ОПЕК+, которая состоится в четверг.

Федрезерв, как ожидается, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, но может сигнализировать готовность понизить её уже на следующем заседании в сентябре.

Аналитики Macquarie полагают, что отчет Минэнерго США в среду укажет на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей. Если сокращение будет больше ожидаемого, цены на нефть могут получить поддержку, сказал управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Минэнерго США в понедельник сообщило о покупке 4,56 млн баррелей нефти для стратегического резерва.

Brent WTI США ОПЕК Минэнерго ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"ЮТэйр" отчиталась о 2 млрд рублей полугодового чистого убытка по РСБУ

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Власти решили включить ВСМ Москва - Петербург в список самоокупаемых проектов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });