Brent подешевела до $79,25 за баррель

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение на торгах во вторник. Давление на рынок продолжают оказывать опасения относительно сокращения спроса на сырье в Китае в условиях ослабления экономики КНР. Аналитики ряда крупных инвестбанков, в том числе Citigroup Inc., вновь ухудшили прогнозы роста экономики страны.

К 14:45 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (0,66%), до $79,25 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,45 (0,55%), до $75,39 за баррель.

"Беспокойство по поводу спроса в Китае остается движущей силой нефтяного рынка, учитывая ряд "медвежьих" статданных, опубликованных за последние недели", - отмечают аналитики по валютному сектору ING Уоррен Паттерсон и Эва Манти, мнение которых приводит MarketWatch.

"Китай важен для баланса глобального рынка, поскольку ожидается, что именно на эту страну придется более 50% роста спроса на нефть в 2024 году, - говорится в обзоре экспертов. - Более медленное, чем ожидается, повышение спроса может кардинально изменить баланс".

На этой неделе трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы, данных о запасах энергоносителей в США, а также итогов встречи ОПЕК+, которая состоится 1 августа.