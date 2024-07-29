Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана и подвергли бомбардировке четыре города, сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на ливанские СМИ.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на ливанские источники сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "осуществила массированный артиллерийский обстрел целей в различных районах Ливана".

Атаки стали ответом на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $81,45 за баррель, что на $0,32 (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,24 (1,5%), до $81,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,26 (0,34%), до $77,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,12 (1,4%), до $77,16 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,9%. Снижению цен способствовал рост опасений в отношении падения спроса на нефть в Китае в связи с сигналами ослабления экономики КНР.

"Беспокойство относительно перспектив спроса в начале этой недели уступит место усиливающимся геополитическим рискам на Ближнем Востоке, поскольку конфликт между Израилем и Хезболлой обостряется", - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.