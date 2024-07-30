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Во Франции потребительские расходы в июне неожиданно сократились на 0,5%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Во Франции в июне потребительские расходые сократились на 0,5% к маю, сообщило Национальное статистическое управление Insee.

Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%.

По пересмотренным данным, в мае потребрасходы увеличились на 0,8%, а не на 1,5%, как сообщалось ранее.

Расходы на энергоносители в июне упали на 1,9% после роста на 2,6% в мае, на продукты питания - на 0,7% (в мае - подъем на 1,8%). Потребление промышленных товаров в прошлом месяце увеличилось на 0,4% после падения на 0,9% в мае.

Insee Франция
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