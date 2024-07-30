ВТБ подтвердил планы взыскать залоги по долгам Алексея Хотина

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВТБ подтверждает планы взыскать апартаменты и гостиничные номера в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel в центре Москвы, являвшиеся залогом по кредитам структурам бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина.

"Мы имели кредиты на структуры Хотина, где залогом выступали как раз апартаменты и гостиничные номера. По этим кредитам был запущен платежный дефолт по понятным причинам, и в рамках отстаивания наших имущественных интересов мы подали судебные иски по обращению взыскания по этим кредитам на залоги, которые должным образом оформлены по этим кредитным договорам", - сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ в середине июля обратился в Арбитражный суд Москвы с иском об обращении взыскания на нежилые помещения компании "Форси", являющейся собственником площадей отеля Four Seasons Hotel. Также ВТБ хочет покрыть кредитные требования к компании из выручки от продажи заложенного имущества.

ООО "Форси" принадлежит часть здания по адресу Охотный ряд, дом 2, функционирующего как отель класса люкс Four Seasons Hotel Moscow, говорится в отчетности компании. Ее конечным собственником указана кипрская компания Demovito Ltd.

Согласно отчетности "Форси", компания является поручителем по кредиту на $300 млн, выданному ВТБ в 2015 году кипрской Vesp Establishment Ltd (является связанной с "Форси" стороной). По договору поручительства предметом залога являются помещения площадью 36,8 тыс. квадратных метров по адресу Охотный ряд, д 2. Балансовая стоимость объекта залога на конец 2023 года оценивалась в 9,88 млрд рублей.

В начале апреля РБК сообщал, что Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею "Модный сезон" возле Кремля, бенефициаром которой считается Хотин. Помещения в составе этого объекта по адресу Охотный Ряд, 2, были арестованы 3 апреля, говорилось в выписке ЕГРН. Ограничения затронули и часть площадей отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного в том же здании, что и галерея. В начале июня площади отеля были взысканы в пользу государства.

"С точки зрения Four Seasons и конкуренции за этот актив с нашим акционером. Как будем делить? У нас оформлены конкретные апартаменты и конкретные номера, поэтому мы знаем, что у нас находится в залоге, а как будем делить - как решит наш самый справедливый суд в мире", - заявил Пьянов, отвечая на вопрос, как ВТБ и Росимущество будут делить этот актив.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд рублей банка "Югра".

Альфа-банк в конце октября 2022 года подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Хотина банкротом. Ходатайство о вступлении в дело также подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое просит ввести в отношении бизнесмена процедуру реализации имущества и включить в его реестр кредиторов задолженность в размере более 180 млрд рублей.