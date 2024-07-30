ВТБ улучшил прогнозы по прибыли и кредитам на 2024 год

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год до 550 млрд рублей с прежних ожиданий 435 млрд рублей, которые менеджмент давал в феврале.

"Мы увеличили таргет по чистой прибыли: была чистая прибыль 435 млрд рублей, новый таргет - 550 млрд рублей, в составе которого 108 млрд рублей - эффект от работы с заблокированными активами", - заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он напомнил, что ВТБ уже получил 16 млрд рублей прибыли от продажи части заблокированных активов. Еще 92 млрд рублей дохода банк планирует отразить после перевода до конца года части замороженных активов в специальное финансовое общество.

Соответственно, прогноз рентабельности капитала ВТБ повышен с 19% до более 22%.

Банк также повысил прогноз по динамике чистых комиссионных доходов: прежние ожидания предполагали сохранение комиссионных доходов на уровне 2023 года, новый прогноз закладывает их рост на 10%. Соотношение расходов к доходам остается на уровне 40-45%.

Как рассказал Пьянов, банк пересмотрел вниз прогноз стоимости риска до менее 0,5% с прежних ожиданий около 1%. Это связано с ожиданиями погашения крупных корпоративных кредитов.

Банк также повысил прогноз по росту корпоративного кредитного портфеля с менее 10% до более 15%, розничного портфеля - с менее 5% до более 10%.

"Чистая процентная маржа, наверное, единственный показатель, который ухудшается, было 2,5%, сейчас ждем приблизительно 2%, показатель пересмотрен вниз из-за ухудшения макросценария по ключевой ставке", - заявил Пьянов.

Обновленный прогноз ВТБ по ключевой ставке предполагает, что она сохранится на уровне 18% до конца 2024 года.

ВТБ сохранил прогноз норматива достаточности капитала Н20.0 на уровне не менее 9,4% (при минимальном регуляторном значении с учетом надбавок 8,25%). Однако, как заявил Пьянов, для более точного прогнозирования достаточности капитала ВТБ будет ждать от ЦБ конкретных планов по введению макропруденциального регулирования в корпоративном сегменте. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждал введение макропруденциальных мер для корпоративных кредитов, но пока решение не принял.