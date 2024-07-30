BHP и Lundin купят владельца медного рудника Filo del Sol за $3 млрд

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - BHP Group и Lundin Mining Corp. покупают канадскую Filo Corp., владельца проекта разработки медного месторождения Filo del Sol (FDS), за 4,1 млрд канадских долларов (около $3 млрд).

Компании заплатят 33 канадских доллара за акцию Filo, что на 12% выше стоимости бумаг на закрытие рынка в понедельник, говорится в пресс-релизе BHP. Акционеры Filo смогут получить выплаты в виде денежных средств, либо в виде комбинации денег и акций Lundin.

Совет директоров Filo рекомендовал акционерам одобрить сделку с BHP и Lundin. Доля BHP в общей сумме сделки составит 1,908 млн канадских долларов ($1,377 млн).

Filo владеет 100% FDS - проекта разработки месторождения меди, находящегося на границе Аргентины и Чили. BHP приобрела 5% акций Filo в марте 2022 года, после чего две компании сформировали совместный консультативный комитет для обсуждения будущего развития FDS.

Lundin принадлежит 32% акций Filo.

Вслед за закрытием сделки BHP и Lundin создадут СП в равных долях, в которое войдет FDS, а также медный проект Josemaria, принадлежащий последней. BHP заплатит Lundin $690 млн за 50%-ю долю в этом проекте.

Общие расходы BHP на эти две сделки составят порядка $2,1 млрд, отмечается в пресс-релизе.

С начала 2024 года капитализация BHP снизилась на 22,4%.