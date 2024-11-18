BHP вложит около $10 млрд за 4 года в медный рудник Escondida

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Горнодобывающая компания BHP инвестирует порядка $10 млрд в следующие четыре года в модернизацию крупнейшего в мире медного рудника Escondida в Чили.

BHP направит от $4,4 млрд до $5,9 млрд на замену одного из концентраторов на месторождении и $2-2,6 млрд на расширение второго, говорится в презентации на сайте компании.

Общие капиталовложения в Escondida за четыре года составят $7,5-10,1 млрд. Еще $2,8-3,9 млрд BHP планирует инвестировать в менее крупный медный рудник Pampa Norte.

С начала 2024 года капитализация BHP снизилась на 23%.