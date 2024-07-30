Законопроект о легализации майнинга криптовалют принят во II чтении

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который с 1 ноября 2024 г. легализует в России деятельность по добыче криптовалют.

Законопроект (№ 237585-8) был внесен в парламент группой депутатов.

Документ дает определение следующим понятиям: майнинг, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры.

В частности, под майнингом цифровой валюты предлагается понимать деятельность по проведению математических вычислений с помощью эксплуатации технических средств для внесения записей в информационную систему, использующую, в том числе технологию распределенного реестра для выпуска цифровой валюты, или получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ. Кабмин сможет запретить майнинг цифровой валюты в отдельных регионах РФ.

"Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии", - говорится в законопроекте.

Юридические лица и ИП, которые будут осуществлять майнинговую деятельность, и операторы майнинговой инфраструктуры должны будут быть включены в специальный реестр, который будет вести Минцифры. Данная новелла не затронет граждан, не являющихся ИП и совершающих майнинговую деятельность, если потребляемая энергия при осуществлении такими лицами майнинговой деятельности не будет превышать лимитов, которые будут установлены правительством. Лица, добывающие цифровую валюту, должны будут предоставлять информацию о полученной валюте и адресах-идентификаторах в Росфинмониторинг.

В статью, которая запрещает использовать цифровые валюты в РФ для расчетов, добавляется уточнение, что эта норма не касается добытой российскими майнерами валюты. Ранее в Госдуме обсуждались идеи запретить продавать майнерам криптовалюту с использованием отечественной информационной инфраструктуры, в итоговом тексте этой нормы нет.

Кроме того, в рамках первого чтения законопроект содержал норму о запрете на организацию в РФ обращения цифровых валют (криптообменники). Ко второму чтению эта норма была заменена запретом на предложение криптовалют. "В РФ запрещается предложение неограниченному кругу лиц цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения и (или) обращения цифровой валюты", - говорится в принятом во втором чтении законопроекте.

В рамках первого чтения вводился запрет на рекламу цифровых валют. Ко второму чтению эта норма сохранилась. Запрещена реклама цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения цифровой валюты.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 ноября 2024 г.