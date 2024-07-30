Законопроект о тестовых расчетах в криптовалюте под контролем ЦБ принят во II чтении

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет Банку России с 1 сентября запустить эксперименты по созданию в РФ площадки для использования криптовалют в международных расчетах, а также по биржевым торгам криптовалютой и создать оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре Национальной платежной системы (НПС).

Документ (№341257-8) был внесен группой депутатов в конце 2022 г. и с тех пор проходил согласование.

Согласно действующему закону, в России может вводиться специальное правовое регулирование для проектов в сфере цифровых инноваций. Закон позволяет учреждать экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в различных сферах: медицина и фармацевтика; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств; сельское хозяйство; финансовый рынок. При этом утвержденные проекты выводятся из-под действия федеральных законов.

Сейчас в РФ существует запрет на использование цифровой валюты для расчетов. Принятый во втором чтении законопроект предоставляет возможность в рамках ЭПР использовать криптовалюту с определенными особенностями.

Для этого устанавливается, что Банк России выполняет функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Вносится уточнение, что программа ЭПР в этой сфере может предусматривать использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.

Ко второму чтению периметр эксперимента решено расширить. Были внесены поправки в закон "Об организованных торгах", согласно которым ЦБ с 1 сентября сможет утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в РФ.

В программе должен быть прописан порядок допуска цифровых валют в качестве товара к организованным торгам, его прекращения и определены требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги цифровой валютой.

Кроме того, согласно тексту законопроекта, в рамках эксперимента ЦБ c 1 сентября сможет создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе НПС. Соответствующие поправки были внесены в закон о "О Национальной платежной системе". ЦБ определит правила работы данной электронной платформы, оператора и пользователей.

Идею о проведении эксперимента по биржевым торгам криптовалютой ранее озвучивал Минфин. Кроме того, министерство предлагало вывести расчеты по внешнеторговым контрактам в цифровых валютах из-под экспериментального режима, но идея не была поддержана депутатами.

В итоге, согласно тексту принятого во втором чтении законопроекта, ЦБ сможет проводить три экспериментальных пилота с криптовалютой:

- по использованию цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам;

- по организации торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

- по созданию оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре НПС.

Национальная платежная система (НПС) была создана в 2011 г., это совокупность организаций, которые занимаются в РФ переводом денег и предоставлением платежных услуг. В инфраструктуру НПС входят Национальная система платежных карт (НСПК), Система быстрых платежей (СБП), платежная система Банка России (ПС БР), платежная система НРД, Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Разработать механизм использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал еще в конце 2022 г. Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.