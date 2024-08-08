Президент подписал закон о тестовых расчетах в криптовалюте под контролем Банка России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о запуске эксперимента по созданию в России площадки для использования криптовалют в международных расчетах и закон о возможности проведения биржевых торгов криптовалютой под контролем ЦБ.

По действующему законодательству, в России может вводиться специальное правовое регулирование для проектов в сфере цифровых инноваций. Действующий закон позволяет учреждать экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в различных сферах: медицина и фармацевтика; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств; сельское хозяйство; финансовый рынок. При этом утвержденные проекты выводятся из-под действия федеральных законов.

Ранее в стране было запрещено использовать цифровую валюту для расчетов. Подписанный президентом закон предоставляет возможность ЦБ в рамках ЭПР использовать криптовалюту с определенными особенностями.

Для этого устанавливается, что Банк России выполняет функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Вносится уточнение, что программа ЭПР в этой сфере может предусматривать использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности. В итоге данные поправки позволят ЦБ с 1 сентября запустить пилот по расчетам в криптовалюте по внешнеторговым контрактам.

Одобренные поправки в закон "Об организованных торгах" также позволяют ЦБ с 1 сентября утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в России. В программе должен быть прописан порядок допуска цифровых валют в качестве товара к организованным торгам, его прекращения и определены требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги цифровой валютой.

Еще одна новая норма позволяет ЦБ в рамках эксперимента с 1 сентября создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами в контуре национальной платежной системы (НПС). Соответствующие поправки внесены в закон о "О Национальной платежной системе". ЦБ определит правила работы данной электронной платформы, оператора и пользователей.

В итоге с сентября ЦБ сможет проводить три экспериментальных пилота с криптовалютой:

- по использованию цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам;

- по организации торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

- по созданию оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре НПС.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июле заявляла, что первые расчеты в криптовалюте в рамках ЭПР пройдут до конца года. "Государственная дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами, ведомствами, с бизнесом. И ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года", - говорила она.

Национальная платежная система (НПС) была создана в 2011 году, это совокупность организаций, которые занимаются в России переводом денег и предоставлением платежных услуг. В инфраструктуру НПС входят Национальная система платежных карт (НСПК), Система быстрых платежей (СБП), платежная система Банка России (ПС БР), платежная система НРД, Система передачи финансовых сообщений (СПФС).