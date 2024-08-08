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Президент подписал закон о тестовых расчетах в криптовалюте под контролем Банка России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о запуске эксперимента по созданию в России площадки для использования криптовалют в международных расчетах и закон о возможности проведения биржевых торгов криптовалютой под контролем ЦБ.

По действующему законодательству, в России может вводиться специальное правовое регулирование для проектов в сфере цифровых инноваций. Действующий закон позволяет учреждать экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в различных сферах: медицина и фармацевтика; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств; сельское хозяйство; финансовый рынок. При этом утвержденные проекты выводятся из-под действия федеральных законов.

Ранее в стране было запрещено использовать цифровую валюту для расчетов. Подписанный президентом закон предоставляет возможность ЦБ в рамках ЭПР использовать криптовалюту с определенными особенностями.

Для этого устанавливается, что Банк России выполняет функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Вносится уточнение, что программа ЭПР в этой сфере может предусматривать использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности. В итоге данные поправки позволят ЦБ с 1 сентября запустить пилот по расчетам в криптовалюте по внешнеторговым контрактам.

Одобренные поправки в закон "Об организованных торгах" также позволяют ЦБ с 1 сентября утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в России. В программе должен быть прописан порядок допуска цифровых валют в качестве товара к организованным торгам, его прекращения и определены требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги цифровой валютой.

Еще одна новая норма позволяет ЦБ в рамках эксперимента с 1 сентября создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами в контуре национальной платежной системы (НПС). Соответствующие поправки внесены в закон о "О Национальной платежной системе". ЦБ определит правила работы данной электронной платформы, оператора и пользователей.

В итоге с сентября ЦБ сможет проводить три экспериментальных пилота с криптовалютой:

- по использованию цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам;

- по организации торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

- по созданию оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре НПС.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июле заявляла, что первые расчеты в криптовалюте в рамках ЭПР пройдут до конца года. "Государственная дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами, ведомствами, с бизнесом. И ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года", - говорила она.

Национальная платежная система (НПС) была создана в 2011 году, это совокупность организаций, которые занимаются в России переводом денег и предоставлением платежных услуг. В инфраструктуру НПС входят Национальная система платежных карт (НСПК), Система быстрых платежей (СБП), платежная система Банка России (ПС БР), платежная система НРД, Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Банк России Владимир Путин Эльвира Набиуллина НПС
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