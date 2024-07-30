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Минфин 31 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ 29025

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 31 июля проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 в объеме остатков, доступных для размещения, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года имеют 55 квартальных купонных периодов и первый купонный период - 56 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 28 августа 2024 года. Расчет процентных ставок 1-56-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Минфин ОФЗ
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