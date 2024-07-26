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Инвестиции нерезидентов в ОФЗ в июне выросли на 1 млрд рублей впервые с августа 2022 года

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июне 2024 года увеличился на 1 млрд рублей, или на 0,1%, до 1,393 трлн рублей, сообщает сайт Банка России.

Рост инвестиций нерезидентов в гособлигации зафиксирован впервые с августа 2022 года, когда они также увеличились на 1 млрд рублей.

В июне объем рынка ОФЗ увеличился на 87 млрд рублей, или на 0,4%, до 20,683 трлн рублей.

В результате доля нерезидентов в ОФЗ в июне снизилась до 6,7% с 6,8%. Значение этого показателя на 1 июля минимальное с 1 июля 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В январе-июне 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 90 млрд рублей, или на 6,1%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.

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