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Аукцион по размещению ОФЗ 26248 признан несостоявшимся

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов 24 июля признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщило ведомство.

Облигации серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 4 декабря 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 68,13 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

ОФЗ Минфин
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