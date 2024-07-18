Лагард отметила замедление темпов роста экономика еврозоны

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Подъем экономики еврозоны продолжился во втором квартале 2024 года, однако темпы роста, скорее всего, замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания регулятора.

По мнению Лагард, в дальнейшем поддержку экономике валютного блока окажут внутренний спрос и ожидаемый подъем экспорта на фоне восстановления мировой экономики. Негативными факторами, тем временем, могут стать геополитические события.

В целом баланс рисков для прогноза экономического роста в еврозоне смещен в негативную сторону, добавила глава ЕЦБ.

Регулятор сохранил все три ключевые процентные ставки по итогам июльского заседания. Базовая ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%. Решение о сохранении ставки было единогласным, отметила Лагард.

Ставки были снижены в июне, и рынок ожидает нового снижения в сентябре, оценивая вероятность такого шага примерно в 80%.

Вопрос о снижении ставки в сентябре остается открытым, заявила Лагард, добавив, что решение будет зависеть от поступающих статданных.

Инфляция в валютном блоке, вероятно, будет колебаться у текущих уровней до конца 2024 года и останется выше целевых 2% в течение значительной части 2025 года, сказала Лагард.

В среду стало известно, что потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении. В мае инфляция составляла 2,6%.

Повышательное давление на цены по-прежнему оказывает сектор услуг, где инфляция составляет 4,1%, а также активный рост зарплат, хотя темпы повышения оплаты труда начинают замедляться, сказала Лагард. Дополнительные риски могут возникнуть в случае обострения геополитических конфликтов, что может привести к росту цен на энергоносители и расценок на транспортировку товаров, добавила она.

Лагард не стала вдаваться в подробности при ответе на политические вопросы. В частности, в ответ на просьбу журналиста прокомментировать переизбрание Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии она ограничилась поздравлением с победой с такой хорошей разницей голосов (за фон дер Ляйен был отдан 401 голос, против проголосовали 284 евродепутата). Также она не стала комментировать шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США и возможные последствия этого, включая вероятность повышения импортных пошлин, отметив лишь, что ЕЦБ будет внимательно следить за развитием событий.

В конце пресс-конференции Лагард сказала, что ЕЦБ вскоре начнет обсуждение оценки стратегии центробанка, а результаты будут обнародованы во втором полугодии 2025 года. При этом она подчеркнула, что руководство не будет в ходе обсуждений касаться цели по инфляции в 2% в среднесрочной перспективе или возможности публикации точечного графика прогнозов (dot plot) отдельных членов руководства регулятора, как это делает Федрезерв.

"Возможно, целевой уровень инфляции будет обсуждаться в будущем, новым главой ЕЦБ, но только не в мою смену", - заявила Лагард.

Следующее заседание ЕЦБ пройдет 12 сентября, после традиционных летних каникул.