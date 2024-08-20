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Инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,6%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В июле в еврозоне потребительские цены выросли на 2,6% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 2,5%.

Темпы роста стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в июле сократились до 2,3% с 2,4% в предыдущем месяце, инфляция в сфере услуг замедлилась до 4% с 4,1%. Тем временем энергоносители подорожали на 1,2% после роста на 0,2% месяцем ранее.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) выросли на 2,9% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

В помесячном выражении потребительские цены в еврозоне в июле не изменились, в июне показатель вырос на 0,2%.

В Европейском союзе годовая инфляция в июле составила 2,8% (в июне - 2,6%), помесячная - 0,1%.

Предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне за август будут опубликованы 30 августа.

Евросоюз Eurostat еврозона
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