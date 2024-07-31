Польша по решению суда прекратила принудительное управление долей "Акрона" в Grupa Azoty

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Польша прекратила принудительное управление долей "Акрона" в химическом холдинге Grupa Azoty, говорится в сообщении польской компании.

Радослав Квасницкий, в июле 2023 года назначенный временным управляющим этим пакетом, уведомил Grupa Azoty об утрате своих полномочий по решению суда.

Как уточняется в пресс-релизе, административный суд Варшавы ранее удовлетворил требования структур "Акрона" - Norica Holding S.a.r.l., Opansa Enterprises Limited и Rainbee Holdings Limited, совокупно владеющих 19,82% акций Grupa Azoty, об отмене принудительного управления.

Grupa Azoty отмечает, что принадлежащие "Акрону" акции остаются замороженными из-за санкций, введенных Евросоюзом весной 2022 года в отношении крупнейшего акционера "Акрона" Вячеслава Кантора и связанных с ним компаний. Поэтому структуры "Акрона" по-прежнему не могут получать дивиденды или осуществлять сделки с акциями Grupa Azoty.

"Прекращение временного управления не влияет на деятельность Grupa Azoty или ее отношения с торговыми партнерами в разных странах", - говорится в сообщении.

"Акрон" вошел в капитал Azoty Tarnow (в настоящее время - Grupa Azoty) в 2012 году, купив чуть более 13% акций. Российская компания была готова купить контрольный пакет Azoty Tarnow, однако менеджмент предприятия и польские власти выступили против предложения. Для защиты от возможного поглощения "Акроном" менеджмент Azoty Tarnow принял решение об объединении с предприятием Zaklady Azotowe Pulawy. В результате была сформирована компания Grupa Azoty, а доля "Акрона" размылась до 8,91%. После этого "Акрон" постепенно увеличивал долю в польской компании.

"Акрон" при этом не принимал активного участия в управлении Grupa Azoty, оставаясь в роли портфельного инвестора.

Grupa Azoty - один из крупнейших химических холдингов в Европе, который специализируется на выпуске азотных и сложных удобрений, а также конструкционных пластиков, оксоспиртов и пластификаторов. Крупнейшим акционером Grupa Azoty является государственное казначейство Польши (33%).