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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Польша передала под внешнее управление долю "Акрона" в Grupa Azoty

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министерство развития и технологий Польши ввело временное принудительное управление в отношении доли российского бизнесмена Вячеслава Кантора в Grupa Azoty, заявил глава ведомства Вальдемар Буда. Об этом сообщает издание money.pl.

Группе "Акрон" Кантора принадлежит 19,82% акций Grupa Azoty.

Буда заявил, что польские власти будут искать партнера, который выкупит замороженную долю "Акрона" в Grupa Azoty и выплатит компенсацию.

Временный вправляющий будет определять рыночную стоимость бумаг, покупателя, заниматься получением разрешений на сделку, компенсации на конкретный банковский счет (замороженные средств), переоформлением ценных бумаг.

Grupa Azoty - один из крупнейших химических холдингов в Европе, который специализируется на выпуске конструкционных пластиков, азотных и сложных удобрений, оксоспиртов и пластификаторов. Группа является пятым по величине производителем полиамидов в Европе, единственным польским производителем полиоксиметилена и одним из ведущих производителей минеральных удобрений в Евросоюзе.

Акрон Grupa Azoty Польша Вальдемар Буда Вячеслав Кантор
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