"Акрон" собирается оспаривать решение польских властей относительно акций Grupa Azoty

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Группа "Акрон" намерена оспаривать действия польских властей относительно акций химического холдинга Grupa Azoty в судах Польши и Европейском суде, а также в международных арбитражах, сообщила российская компания.

"Акрону" принадлежат 19,82% акций Grupa Azoty. На этой неделе министерство развития и технологий Польши объявило о введении принудительного управления в отношении пакета акций для последующей продажи и переоформления ценных бумаг.

"Акрон" считает это "грубым нарушением" норм международного права и национального законодательства. "Действия польских властей мы считаем немотивированной, несправедливой и незаконной экспроприацией или, говоря проще, грабежом", - заявляет "Акрон".

Российская компания также отмечает, что Радослав Квасницкий, назначенный временным управляющим, является членом набсовета одной из компаний холдинга Orlen, а также занимал аналогичную должность в PKN Orlen SA c 2014-го по 2019 годы. Таким образом, по мнению "Акрона", управляющим назначено лицо с потенциальным конфликтом интересов, поскольку холдинг Orlen также производит удобрения и на некоторых рынках является прямым конкурентом Grupa Azoty и "Акрона", а также недавно заявлял о намерении приобрести дочернюю компанию Grupa Azoty - Grupa Azoty Pulawy.

"Акрон" вошел в капитал Azoty Tarnow (в настоящее время - Grupa Azoty) в 2012 году, купив 12,03% по оферте и еще 1,2% с рынка. Российская компания была готова купить контрольный пакет Azoty Tarnow, однако менеджмент предприятия и польские власти выступили против предложения. Для защиты от возможного поглощения "Акроном" менеджмент Azoty Tarnow принял решение об объединении с Zaklady Azotowe Pulawy. В результате была сформирована компания Grupa Azoty, а доля "Акрона" размылась до 8,91%. После этого "Акрон" постепенно увеличивал долю в польской компании, доведя ее до 20% в середине 2014 года.

"Акрон" не принимал активного участия в управлении Grupa Azoty, оставаясь в роли портфельного инвестора.

Крупнейший акционер "Акрона" Вячеслав Кантор весной 2022 года был включен в санкционные списки Великобритании и Евросоюза. После этого он сам и компании Norica Holding S.a.r.l., Opansa Enterprises Limited и Rainbee Holdings Limited, владеющие акциями Grupa Azoty, были включены в санкционный список Польши.

Grupa Azoty – один из крупнейших химических холдингов в Европе, который специализируется на выпуске азотных и сложных удобрений, а также конструкционных пластиков, оксоспиртов и пластификаторов. Группа является пятым по величине производителем полиамидов в Европе, единственным польским производителем полиоксиметилена и одним из ведущих производителей минеральных удобрений в Евросоюзе.

Крупнейшим акционером Grupa Azoty является государственное казначейство Польши (33%).