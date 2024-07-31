Биржевые цены на топливо растут второй день подряд

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Стоимость нефтепродуктов на бирже растет второй день подряд. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), за вторник и среду по сравнению с понедельником цена на Аи-92 выросла на 2,5% - до 55 701 руб./т, на Аи-95 - почти на 1%, до 72 743 руб./т, на летнее дизтопливо - на 1,2%, до 62 584 руб./т. Стоимость указана по национальному индексу, отражающему данные всех НПЗ страны.

Таким образом, понижающая коррекция биржевых цен снова сменилась ростом: на прошлой неделе стоимость нефтепродуктов на СПбМТСБ упала на сообщении о скором возобновлении запрета экспорта бензина, а до этого цены на бензин росли почти два месяца подряд.

К настоящему моменту факт вето на вывоз бензинов уже "включен" в биржевые цены, считают собеседники агентства на топливном рынке. Сильная коррекция, которая состоялась на прошлой неделе, была обоснованной и необходимой рынку, но пока на фоне высокого сезонного потребления продолжится повышение цен, поскольку в августе традиционно фиксируется максимальный спрос на нефтепродукты.

Локально цены на топливо на бирже продолжат рост, считают собеседники агентства, но в целом в ближайшее время рынок будет входить в состояние боковика. Этому будет способствовать длительный период запрет на экспорт бензинов. Тот факт, что эмбарго на вывоз бензинов продлится в сентябре и октябре, источники называют нужным решением - именно в эти месяцы на топливный рынок особенно влияют плановые ремонты НПЗ.

Как сообщалось, запрет на экспорт бензинов из России возобновляется с 1 августа со сроком действия до 31 августа. По данным Минэнерго, также принято принципиальное решение ограничить экспорт бензина в сентябре и октябре.

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил в среду, что поставки бензина на внутренний рынок в июле выросли на 5% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года, экспорт бензинов снизился на 33%. Также в стране сформирован высокий уровень запасов нефтепродуктов.