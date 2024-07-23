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Экспорт бензина из РФ в августе будет запрещен

Минэнерго предложило продлить запрет на сентябрь-октябрь

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ восстановит запрет экспорта бензина на август, Минэнерго предложило продлить запрет на сентябрь-октябрь, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Запрет на экспорт бензина введен с 1 марта по конец августа, однако с 20 мая до 31 июля действует исключение из запрета.

"С 1 августа исключение заканчивается. Автоматический запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается только бензина, он восстанавливается. То есть с 1 августа запрет будет восстановлен", - сказал Новак.

Он подтвердил, что рассматривается продление запрета на сентябрь-октябрь.

"Сейчас такие предложения поступили от министерства энергетики и правительства. Мы их рассматриваем. Мы исходим из баланса спроса и предложения, обеспечения внутреннего рынка, в первую очередь, чтобы он был обеспечен, и анализируем. Если действительно мы будем видеть, что на сентябрь-октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято", - заметил Новак.

Александр Новак Минэнерго РФ
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