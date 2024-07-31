В Минэнерго заявили о принципиальном решении ограничить экспорт бензина в сентябре-октябре

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Принципиальное решение ограничить экспорт бензина из РФ в сентябре-октябре принято, сообщил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин на расширенном заседании Комитета по энергетике в Госдуме.

При этом он отметил, что запрета экспорта дизтоплива не требуется. "Однако работа над тем, чтобы ограничить потенциал для вывоза дизеля непроизводителями даже на территорию Таможенного союза и ЕАЭС, эта работа будет продолжена", - отметил Сорокин.

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