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В Минэнерго заявили о принципиальном решении ограничить экспорт бензина в сентябре-октябре

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Принципиальное решение ограничить экспорт бензина из РФ в сентябре-октябре принято, сообщил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин на расширенном заседании Комитета по энергетике в Госдуме.

При этом он отметил, что запрета экспорта дизтоплива не требуется. "Однако работа над тем, чтобы ограничить потенциал для вывоза дизеля непроизводителями даже на территорию Таможенного союза и ЕАЭС, эта работа будет продолжена", - отметил Сорокин.

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Минэнерго Павел Сорокин
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