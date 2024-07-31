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Marriott во II квартале увеличила выручку на 6%, хуже прогнозов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, во втором квартале увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов аналитиков, а выручка не оправдала ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $772 млн, или $2,69 в расчете на акцию, по сравнению с $726 млн, или $2,38 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль поднялась до $2,50 на акцию с $2,26.

ЭкономикаMarriott в IV квартале увеличила чистую прибыль на 26%Читать подробнее

Выручка повысилась на 6% и достигла $6,44 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,47 на акцию при выручке в $6,47 млрд.

Компания прогнозирует, что её скорректированная прибыль в третьем квартале составит $2,27-2,33 на акцию, в 2024 году - $9,23-9,40 на акцию. Консенсус-прогноз предусматривает квартальную прибыль в размере $2,38 на акцию, годовую - $9,51 на акцию.

Котировки Marriott в ходе предварительных торгов в среду снижаются на 4%. С начала года капитализация компании выросла на 5,9%, до $68,2 млрд.

Marriott International управляет порядка 8,7 тыс. гостиниц в 139 странах под более чем 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton и Four Points.

Marriott
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