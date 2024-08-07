Hilton во II квартале увеличила выручку на 11%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings увеличила выручку во втором квартале на 11%, лучше ожиданий аналитиков, однако её акции дешевеют из-за слабого прогноза на третий квартал.

Как говорится в пресс-релизе компании, её выручка в апреле-июне повысилась до $2,95 млрд с $2,66 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,9 млрд.

Чистая прибыль Hilton поднялась до $421 млн, или $1,67 в расчете на акцию, по сравнению с $411 млн, или $1,55 на акцию, за аналогичный период минувшего года.

Скорректированная прибыль за прошлый квартал составила $1,91 в расчете на акцию. Эксперты ожидали данный показатель на уровне $1,86 на акцию.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) выросла на 3,5% за счет увеличения наполняемости номерного фонда на 1,3 процентного пункта - до 75,3%. При этом среднесуточная стоимость пребывания повысилась на 1,7% до $163,7.

В текущем квартале Hilton ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от $1,8 до $1,85 на акцию, тогда как консенсус-прогноз предусматривает показатель на уровне $1,89. Также компания рассчитывает увеличить свой номерной фонд на 7-7,5% по итогам текущего года.

Стоимость бумаг Hilton снижается на 2,8% на предварительных торгах в среду. Капитализация компании с начала года выросла на 13,8%, до $51,8 млрд, в то время как индекс S&P 500 вырос за этот период на 9,9%.