Инфляция в РФ с 23 по 29 июля в годовом выражении снизилась в район 9%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 23 по 29 июля составила 0,08% после 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 29 июля составил 1,07%, с начала года - 4,99%.

Из данных за 29 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 29 июля замедлилась до 8,99% с 9,07% на 22 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,11% (с 9,18% на 22 июля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на продукты

Цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 0,9% (на неделе с 16 по 22 апреля снизились на 0,3%), в том числе на огурцы - на 5,1%, свеклу - на 4,0%, морковь - на 2,6%, бананы - на 0,9%, картофель - на 0,7%, помидоры - на 0,4%, лук и яблоки - на 0,1%. Одновременно выросли цены на капусту - на 2,0%.

За период с 23 по 29 июля выросли цены на колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное - на 0,5%, масло подсолнечное и соль - на 0,4%, хлеб и маргарин - на 0,3%.

В то же время снизились цены на куриные яйца - на 1,0%, мясо кур - на 0,3%.

Непродовольственные товары

Из непродовольственных товаров значительно подорожали доски обрезные - на 0,6%, плиты ДСП - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный увеличились за неделю на 0,4% (неделей ранее - на 0,6%), дизельное топливо - на 0,3% (также на 0,3%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 23 по 29 июля снизилась на 1,0% (со 16 по 22 июля снизилась на 0,2%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 29 июля на уровне 9,11%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 23 по 29 июля 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,08%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились (-0,05%): ускорилось снижение цен на плодоовощную продукцию, замедлилась инфляция на остальные продукты питания. В сегменте непродовольственных товаров рост цен сохранился на уровне 0,12%: снизились цены на электро- и бытовые приборы, а также медицинские товары. В секторе услуг инфляция замедлилась до 0,14% на фоне ускорения снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (-0,96%)", - говорится в сообщении министерства.

Совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.