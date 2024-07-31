В России на прошлой неделе снижение цен на фрукты и овощи ускорилось до 0,9%

В Минсельхозе это объяснили активизацией сбора урожая

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В России за неделю с 23 по 29 июля потребительские цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9%, сообщил Росстат. Неделей ранее овощи и фрукты подешевели на 0,3%. Таким образом, снижение ускорилось в три раза.

С 23 по 29 июня больше всего снизились цены на огурцы - на 5,1% (на 1,5% на предыдущей неделе). Свекла подешевела на 4% (на 4,6%), морковь - на 2,6% (на 2,8%), бананы - на 0,9% (на 0,9%), картофель - на 0,7% (динамики не было), помидоры - на 0,4% (на 0,3%), лук и яблоки - на 0,1% (лук неделей ранее подешевел на 0,5%, яблоки подорожали на 0,2%).

Сохранился только рост цен на капусту - на 2% (на 2,5%).

С начала года больше всего подорожал картофель - в 1,9 раза, цены на свеклу выросли в 1,6 раза, морковь и капусту - в 1,5 раза, яблоки - на 34%, лук - на 30,5%, бананы - на 4%. Цены на огурцы снизились на 44,2%, на помидоры - на 17%.

В Минсельхозе снижение цен связали с активизацией сбора их урожая. В июле производители овощей открытого грунта, пользующиеся мерами господдержки, снизили стоимость огурцов на 7,4%, томатов - на 6,8%, моркови - на 1,2%. "Начавшаяся уборка плодов во всех регионах также положительно сказалась на динамике цен - стоимость яблок только за прошедшую неделю опустилась на 1,9%", - сообщило ведомство.

Кроме того, активная уборка зерновых, темпы которой в пять раз опережают прошлогодние, способствовала снижению отпускных цен на продовольственную пшеницу 4-го класса: за неделю она подешевела на 0,4%.

"Вместе с тем цены на хлеб за месяц показали околонулевую динамику. Продукция недлительного хранения из пшеничной муки у производителей реализуется по цене в среднем 64,52 рубля за килограмм", - сообщает Минсельхоз, отмечая, что ожидает сохранения этого тренда в дальнейшем.

"Стабильная эпизоотическая ситуация в этом году, сложившаяся благодаря системной модернизации отрасли, способствует увеличению объемов производства птицеводческой продукции и снижению ее стоимости. В частности, за месяц мясо кур подешевело на 2,5%, куриные яйца - на 1,3% и 5,9% за первую и вторую категории соответственно", - говорится в сообщении.

В целом же, отмечает Минсельхоз, по состоянию на 31 июля, рост отпускных цен на большинство социально значимых продуктов ниже темпов инфляции, по некоторым позициям стоимость сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за двенадцать месяцев парная свинина подешевела на 1,6%, капуста - на 5,1%, репчатый лук - на 9%, сахар - на 3,2%, гречневая крупа - на 15,8%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в России на 24,19%.