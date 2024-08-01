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Банк "Ак Барс" восстановил работу онлайн-сервисов после сбоя

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Банк "Ак Барс" восстановил работу сайта, мобильного приложения и ряда других сервисов после масштабного сбоя, сообщила кредитная организация в четверг.

"Были недоступны наш сайт, приложение "Ак Барс онлайн" и некоторые другие сервисы банка. Устранили неполадки - для наших пользователей все работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Сбои в работе онлайн-сервисов банка "Ак Барс" начались 29 июля. Неделей ранее, 23 июля, клиенты нескольких других крупных банков также жаловались на перебои в работе мобильных приложений и сайтов кредитных организаций. В частности, по данным Downdetector, проблемы возникли у Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Росбанка. В пресс-службе РСХБ тогда говорили "Интерфаксу", что цифровые сервисы Россельхозбанка подверглись DDoS-атаке, но благодаря внедрению новой усиленной системы борьбы с такими атаками банку удалось минимизировать последствия.

Банк "Ак Барс" по итогам первого квартала 2024 года занял 18-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".

Газпромбанк Ак Барс Райффайзенбанк РСХБ Росбанк Россельхозбанк
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