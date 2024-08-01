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Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии на 2024 год до 1,25% с 0,5%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании на 2024 год до 1,25% с ожидавшихся в мае 0,5%.

Прогнозы на 2025 и 2026 гг. подтверждены на уровне 1% и 1,25% соответственно.

В сообщении британского ЦБ, опубликованном по итогам заседания в четверг, отмечается, что деловая активность в Великобритании существенно выросла в начале этого года. Объем ВВП увеличился на 0,7% в первом квартале и, как ожидается, повысится на 0,7% и во втором квартале.

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Однако в дальнейшем рост ВВП будет замедляться, он составит 0,4% в третьем квартале и 0,2% в четвертом квартале текущего года, прогнозирует Банк Англии.

Британский ЦБ ожидает, что инфляция в стране составит 2,3% в текущем квартале и ускорится до 2,7% в четвертом квартале. Замедление инфляции возобновится со второго квартала 2025 года, прогнозирует регулятор.

В мае и июне темпы роста потребительских цен в стране соответствовали целевому показателю Банка Англии в 2%

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция будет находиться на уровне 1,7% через два года и 1,5% через три года.

ВВП Банк Англии Великобритания
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