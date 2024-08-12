В Банке Англии все еще обеспокоены темпами роста зарплат

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Руководству Банка Англии не стоит думать, что битва с инфляцией завершилась победой, на основании краткосрочного снижения индекса потребительских цен до целевого уровня, заявила Financial Times член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) ЦБ Кэтрин Манн.

Темпы роста цен на товары и услуги могут снова повыситься, а рост зарплат может еще долго оказывать повышательное давление на инфляцию, сказала она.

Опросы показывают, что компании по-прежнему планируют довольно значительные повышения как зарплат, так и отпускных цен, и "для меня это означает, что проблема никуда не денется на следующий год", отметила Манн.

"Существует повышательная тенденция как в процессе переговоров о заработной плате, так и в процессе ценообразования, и это вполне может оказаться структурным фактором, поскольку ситуация сложилась в период очень высокой инфляции за последние пару лет, - добавила она. - Потребуется много времени, чтобы ситуация исправилась".

Инфляция в Великобритании находилась на целевом уровне в 2% в мае и июне. Июльские данные станут известны в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют ускорение до 2,3%. По последним прогнозам Банка Англии, темпы роста потребительских цен в стране могут увеличиться примерно до 2,75% во втором полугодии.

Банк Англии 1 августа понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5%. Решение было принято пятью голосами членов MPC против четырех. Манн была в числе тех, кто голосовал за сохранение ставки на прежнем уровне.