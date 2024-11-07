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Квартальная прибыль Hershey оказалась ниже прогноза из-за высоких цен на какао

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель шоколада Hershey Co. в третьем квартале снизил чистую прибыль на 14%, а скорректированный показатель оказался хуже ожиданий.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила $446,3 млн, или $2,2 в расчете на акцию, против $518,6 млн, или $2,52 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $2,34 с $2,6 на бумагу.

Выручка уменьшилась на 1,4% - до $2,988 млрд против $3,03 млрд годом ранее. Органическое снижение составило 1%.

Средний прогноз опрошенных FactSet экспертов составлял для скорректированной прибыли $2,5 на акцию, для выручки - $2,89 млрд.

Компания связала ухудшение финансовых показателей с "высокими ценами на какао с исторической точки зрения и сложной потребительской средой".

Продажи кондитерских изделий в Северной Америке в отчетном квартале повысились на 0,8%, соленых снеков - упали на 15,5%. Продажи на международных рынках сократились на 1,4%.

Hershey пересмотрела прогноз на 2024 год и теперь ожидает сохранения выручки на прошлогоднем уровне, тогда как ранее предполагалось повышение примерно на 2%. Чистая прибыль в расчете на акцию упадет на 6-9%, а не на 1-3%, как прогнозировалось прежде, говорится в отчетности.

Hershey Северная Америка США
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